Tabellone Wta Lexington 2020: Serena Williams numero uno del seeding (Di domenica 16 agosto 2020) Il Tabellone e tutti gli accoppiamenti del Wta International di Lexington 2020, in programma dal 10 al 16 agosto. Il draw americano presenta nomi di grande livello: è il primo torneo ufficiale post-lockdown non in Europa dopo quello di Palermo e quello di Praga (fissato per questa settimana). La testa di serie numero uno è Serena Williams. Sulla strada dell’americana c’è anche la sorella Venus. Nella parte bassa invece c’è Aryna Sabalenka e la giovanissima Gauff. Ecco il Tabellone di Lexington: FINALE Teichmann vs Brady SEMIFINALI Teichmann b. (WC) Rogers 6-3 6-2 Brady b. Gauff 6-2 6-4 QUARTI DI FINALE (WC) Rogers b. S.Williams 1-6 6-4 7-6(5) Teichmann b. Bellis 6-2 6-4 Brady b. Bouzkova 6-1 ... Leggi su sportface

Simona Halep conquista la finale del torneo WTA di Praga, il primo vero evento per lei dopo il lockdown, visto il forfait a pochi giorni dall'inizio del torneo di Palermo. La rumena, testa di serie nu ...

Wta Praga: Mertens e Halep in finale

Simona Halep ed Elise Mertens giocheranno la finale del Prague Open (WTA International - 202.250 dollari di montepremi) in corso sui campi in terra rossa della capitale della Repubblica Ceca. Nella se ...

