Sea-Watch torna in mare. Prima missione per la nuova nave (Di domenica 16 agosto 2020) Intorno alle 15 del 15 agosto la Sea-Watch 4 ha mollato gli ormeggi dal porto spagnolo di Burriana, 60 km a nord di Valencia. È la Prima missione della nuova nave affidata alla Ong da United4Rescue, una coalizione di oltre 500 attori della società civile. A bordo è presente il personale medico di Medici Senza Frontiere che, dopo la fine della collaborazione con Sos Mediterranée sulla Ocean Viking, riprende le missioni lungo la rotta migratoria che collega la Libia all’Italia … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Sessantacinque persone su un gommone con il motore fermo e l'acqua che entra in zona Sar libica, 85 persone a sud di Lampedusa, altre due imbarcazioni con 22 e 62 persone in zona Sar maltese. Ci sono ...

Sessantacinque persone su un gommone con il motore fermo e l'acqua che entra in zona Sar libica, 85 persone a sud di Lampedusa, altre due imbarcazioni con 22 e 62 persone in zona Sar maltese.

