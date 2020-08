Scuole d’infanzia: approvate le linee guida per la riapertura a settembre (Di domenica 16 agosto 2020) Niente mascherine nè misurazione della febbre per i bambini fino ai sei anni. Ripartire in sicurezza: il progetto presentato nel documento in dieci punti. Dopo mesi di lavoro e di incertezza, è arrivato il via libera della Conferenza Unificata Stato – Regioni – Upi – Anci alla riapertura in presenza di Scuole d’infanzia ed asili … L'articolo Scuole d’infanzia: approvate le linee guida per la riapertura a settembre proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

SettimoS_Pietro : Bando del 14/8/2020 - Contributi per la gestione dei servizi educativi prima infanzia e scuole dell’infanzia parita… - Paola55459402 : RT @Roma: Sono le 8.30 di venerdì 14 agosto 2020 – Ecco le notizie di #Roma in un minuto: Stabilimenti Urbani - Date riapertura nidi e scuo… - FulvioGiordano : RT @Roma: Sono le 8.30 di venerdì 14 agosto 2020 – Ecco le notizie di #Roma in un minuto: Stabilimenti Urbani - Date riapertura nidi e scuo… - a_alfy67 : RT @Roma: Sono le 8.30 di venerdì 14 agosto 2020 – Ecco le notizie di #Roma in un minuto: Stabilimenti Urbani - Date riapertura nidi e scuo… - ArturoH54945366 : RT @Roma: Sono le 8.30 di venerdì 14 agosto 2020 – Ecco le notizie di #Roma in un minuto: Stabilimenti Urbani - Date riapertura nidi e scuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole d’infanzia Le aule senza distanze spaventano la scuola: “C’è rischio contagio" Rep