"Quelle merda!". Paura per Serena Enardu: cosa hanno fatto alla sua auto - (Di domenica 16 agosto 2020) Novella Toloni I fatti, che risalgono a mercoledì, erano stati tenuti nascosti dall'ex di Pago ma dopo che la notizia è trapelata sui quotidiani sardi la Enardu è intervenuta per spiegare l'accaduto e lanciare un appello a chi può aver visto qualcosa "Mi sono precipitata fuori e ho visto l'auto in fiamme", così Serena Enardu ha raccontato i concitati momenti vissuti, nel pomeriggio del 12 agosto, per colpa di un incendio doloso ai danni del suo Suv. Paura e sconcerto per un episodio che ha lasciato l'intera frazione di Quartu Sant'Elena attonita e sul quale indagano ora i carabinieri. Quello che è certo è che ora Serena Enardu ha Paura: "Non so davvero cosa ... Leggi su ilgiornale

"Mi sono precipitata fuori e ho visto l'auto in fiamme", così Serena Enardu ha raccontato i concitati momenti vissuti, nel pomeriggio del 12 agosto, per colpa di un incendio doloso ai danni del suo Su ...

