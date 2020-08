Palermo, giornalista aggredita in spiaggia: “Ho chiesto aiuto, mi hanno detto no” (Di domenica 16 agosto 2020) Nelle ultime sta suscitando enorme indignazione l’aggressione ad una giornalista avvenuta in spiaggia, a Palermo. La donna stava riprendendo uno sgombero, quando la furia di decine di persone si è abbattuta su di lei e un’altra donna. Intervistata dopo l’assalto, ha raccontato come sono andate le cose. Riprende lo sgombero, ma viene assalita La giornalista freelance, che lavora anche per PalermoToday, ha raccontato allo stesso la dinamica del brutale assalto. La donna si trovava a Sferracavallo, località marina di Palermo, quando “ho visto sfilare diverse auto dei carabinieri in direzione di Punta Barcarello, li ho seguiti“. Sul posto, ha visto che le autorità stavano procedendo allo sgombero di una tendopoli in ... Leggi su thesocialpost

