MotoGp, Dovizioso trionfa in Austria davanti a Mir e Miller. Quinto Rossi (Di domenica 16 agosto 2020) Andrea Dovizioso su Ducati ha vinto il Gran Premio d Austria del Moto Gp davanti a Mir su Suzuki . Terzo Jack Miller, sempre su Ducati. Quinto Valentino Rossi su Yamaha. Nella gara caratterizzata dal ... Leggi su gazzettadelsud

SkySportMotoGP : ULTIM'ORA #MotoGP @AndreaDovizioso lascerà la @ducaticorse a fine 2020: 'Non ci sono le condizioni per continuare'… - SkySportMotoGP : Il DG @ducaticorse rilascia le sue prime parole dopo la separazione con @AndreaDovizioso: 'Un rischio, ma valutiamo… - Motorsport_FR : ?? OFFICIEL ?? Andrea Dovizioso quittera Ducati en fin de saison ! #MotoGP | #AustrianGP - NoticiasVeApp : Dovizioso triunfa en un GP de Austria de MotoGP plagado de incidentes - Bruno_410 : #Dovi vince a #Spielberg. Ora porta a casa il mondiale, Andrea! #austriagp #MotoGP #Ducati #Dovizioso -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Dovizioso

Il pilota Ducati si impone all'indomani dell'addio a fine stagione alla casa di Borgo Panigale. Tremendo incidente tra Zarco e Morbidelli, nessuna frattura per il romano, trattenuto in osservazione Co ...SPIELBERG - Sembra la trama di un film, è solo la realtà in MotoGP. Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio d'Austria a poche ore dal suo addio - comunicato dal manager Battistella - alla Ducati a fi ...