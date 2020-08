L’orgoglio di Dovizioso! Trionfo da campione nel caos del Gp di Spagna: un segnale fortissimo alla Ducati (Di domenica 16 agosto 2020) Un sussulto d’orgoglio, quello del campione. Andrea Dovizioso, all’indomani dell’annuncio del suo addio alla Ducati a fine stagione, trionfa nel Gp di Spagna. Il pilota della Ducati si dimostra il più costante, il più motivo, anche il più forte in una gara nella quale mantenere i nervi saldi è stato davvero difficile. Tanti gli episodi clamorosi accaduti in pista, primo fra tutti il terribile incidente fra Zarco e Morbidelli che ha rischiato di costare caro a Valentino Rossi (5°) che si è visto passare una moto, sotto forma di proiettile, ad un palo dal casco. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesGara ferma e nuova partenza nella quale Vinales ha subito la peggio, finendo ultimo probabilmente per un problema poco dopo il via. Lo spagnolo ... Leggi su sportfair

