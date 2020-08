Lipsia-Paris Saint Germain: fischia l’olandese Björn Kuipers (Di domenica 16 agosto 2020) La UEFA nomina Björn Kuipers per il match di Champions League di martedì sera a Lisbona tra Lipsia e Paris Saint Germain. Kuipers sarà coadiuvato dagli assistenti Sander van Roekel ed Erwin Zeinstra. Foto: UEFA L'articolo Lipsia-Paris Saint Germain: fischia l’olandese Björn Kuipers proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

