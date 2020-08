Lago Maggiore, muore giovane 13enne, è la quarta vittima in un mese (Di domenica 16 agosto 2020) Altra giovane ragazza morta tra le acque del Lago Maggiore, nei pressi della foce del fiume Tresa, tra Luino e Germignaga, Varese. La giovane tredicenne, di origini egiziane, si era recata al Lago per passare il giorno di Ferragosto assieme agli amici. Il pomeriggio di relax si è trasformato in tragedia quando la giovane, intorno alle ore 17, si è tuffata in acqua per un bagno. Qualcosa è andato storto, la 13enne è andata subito in difficoltà, tanto da non riuscire più a tornare a riva. Il gruppo di persone che l’accompagnava ha subito allertato i vigili del fuoco e la Guardia costiera del Lago Maggiore. Nonostante il tempestivo intervento, non c’è stato nulla da ... Leggi su urbanpost

