La Juve di Pirlo con un tridente inamovibile: l’ipotesi di mercato più probabile a metà agosto (Di domenica 16 agosto 2020) Le ipotesi di mercato a proposito della Juve di Pirlo sono tantissime in questi giorni. Il fatto stesso che il tecnico non abbia maturato esperienze significative altrove la dice lunga sull’incertezza che c’è in questo momento tra i tifosi, ma a quanto pare il primo vertice con la società ha dato le prime certezze agli addetti ai tifosi e a milioni di sostenitori che muoiono dalla voglia di conoscere le idee del bresciano. Vediamo dunque come stanno le cose a metà agosto, al di là del fatto che le cose possano cambiare da un momento all’altro a seconda delle dinamiche di mercato. Il tridente della Juve di Pirlo con nomi ben precisi Tutte le considerazioni di questi giorni gravitano attorno al ... Leggi su bufale

Gazzetta_it : È l'ora di #Pirlo, 'Italian maestro' nel solco di #Guardiola e #Zidane #premium - juventusfc : UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - forumJuventus : GdS: 'Juve, squadra in costruzione. Riparte da Buffon, Bonucci e Chiellini che con l'arrivo di Pirlo sono radicati… - sedrani_l : Tanto per capire che di #calciomercato nessuno sa nulla.. poi domani mattina lo compra la #Juve e mi ribalto dalle… - Zebrino_10 : RT @NicoSchira: #Matuidi e l'addio alla #Juventus: 'A gennaio mi aveva cercato l'#InterMiami ma ero convinto di restare alla Juve. Poi si s… -