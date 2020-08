Genova, viene dato per disperso in mare: i sub lo cercano ma era a casa ubriaco (Di domenica 16 agosto 2020) Una storia a lieto fine. Con sorriso. È vivo è sta bene, infatti, l'uomo che dalla scorsa notte si riteneva disperso in mare a Sestri Levante. A quanto risulta, ha chiamato i carabinieri stamani da ... Leggi su leggo

Milli19751 : RT @ilmessaggeroit: #Genova, viene dato per disperso in mare: i sub lo cercano ma era a casa ubriaco - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Genova, viene dato per disperso in mare: i sub lo cercano ma era a casa ubriaco - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: #Genova, viene dato per disperso in mare: i sub lo cercano ma era a casa ubriaco - vagodioz : RT @ilmessaggeroit: #Genova, viene dato per disperso in mare: i sub lo cercano ma era a casa ubriaco - ilmessaggeroit : #Genova, viene dato per disperso in mare: i sub lo cercano ma era a casa ubriaco -

Ultime Notizie dalla rete : Genova viene Genova, viene dato per disperso in mare: i sub lo cercano ma era a casa ubriaco Il Messaggero Genova, viene dato per disperso in mare: i sub lo cercano ma era a casa ubriaco

Una storia a lieto fine. Con sorriso. È vivo è sta bene, infatti, l'uomo che dalla scorsa notte si riteneva disperso in mare a Sestri Levante. A quanto risulta, ha chiamato i carabinieri stamani da ca ...

Genova: incidente in via Pinetti, anziano travolto da un'auto

Ancora da chiarire le dinamiche dell'accaduto, all'arrivo dei soccorsi l'uomo era cosciente ma è stato trasportato al San Martino in codice rosso Incidente questa mattina nel quartiere di Quezzi sulle ...

Una storia a lieto fine. Con sorriso. È vivo è sta bene, infatti, l'uomo che dalla scorsa notte si riteneva disperso in mare a Sestri Levante. A quanto risulta, ha chiamato i carabinieri stamani da ca ...Ancora da chiarire le dinamiche dell'accaduto, all'arrivo dei soccorsi l'uomo era cosciente ma è stato trasportato al San Martino in codice rosso Incidente questa mattina nel quartiere di Quezzi sulle ...