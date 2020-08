Frana in Valmalenco, migliora ma resta grave il bimbo ricoverato che ha perso entrambi i genitori (Di domenica 16 agosto 2020) Il piccolo Leo, 5 anni e unico sopravvissuto della Frana in Valmalenco, in provincia di Sondrio, in cui mercoledi’ scorso sono morti i suoi genitori e una sua amica di 10 anni, resta ricoverato nel reparto di Neurochirurgia pediatrica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ma nelle ultime 48 ore, ha dato segnali di ripresa. I medici, che invitano alla prudenza, non hanno ancora sciolto la prognosi che rimane riservata. Era anche lui a bordo di quell’auto che e’ stata investita dalla Frana staccatasi dalla Val Nevasca. Nella macchina c’erano anche i suoi genitori e la bambina di 10 anni, tutti residenti in provincia di Varese.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

(e. del.) Messa in suffragio delle tre vittime della frana della Val Nevasco, questa mattina, a Chiareggio. A celebrarla, don Mariano Margnelli, parroco della pastorale della Valmalenco, salito in quo ...

avrei voluto fare di più per aiutarli»

«La cosa che mi strazia è non aver potuto fare di più per quelle persone, non aver potuto raggiungere la macchina che si trovava dal lato opposto per dare un aiuto effettivo. Tutto qui, non è stato un ...

