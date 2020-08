Dopo giorni calano i contagi, ma con pochi tamponi,.Test da paesi a rischio solo in 5 aeroporti (Di domenica 16 agosto 2020) I numeri dei nuovi contagi di oggi potrebbero far sperare in un'inversione di tendenza: calano, infatti, i nuovi casi ma soprattutto sono diminuiti nel week end di Ferragosto i tamponi eseguiti. I ... Leggi su tg.la7

GiovanniToti : Dopo più di 5 mesi di stop, oggi riparte da #Genova la prima crociera italiana post lockdown. @MSC_Crociere riaccen… - matteosalvinimi : Immigrato clandestino liberato, dopo due giorni stupra un’altra donna. Senza parole. Ma è giustizia questa??? - rtl1025 : ?? Proseguono senza sosta per il tredicesimo giorno consecutivo le ricerche del piccolo #Gioele, 4 anni, scomparso l… - Stele666 : RT @intuslegens: I criminali son tornati. Dopo giorni di menzogne (falsa presentazione di pochi positivi sani come «nuovi casi»), chiudono… - jobwithinternet : RT @intuslegens: I criminali son tornati. Dopo giorni di menzogne (falsa presentazione di pochi positivi sani come «nuovi casi»), chiudono… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo giorni Pochi giorni dopo la pulizia del Serchio, decine di materassi abbandonati. Earth Strike: "C'è bisogno di telecamere" La Gazzetta di Lucca In fila per i tamponi dopo le vacanze in Croazia: 500 test

Solo ieri 195 persone sono andate al punto appositamente allestito e libero al Santa Maria del Prato per farsi un tampone, come obbligatorio per legge (erano 221 il giorno di Ferragosto). Nel punto di ...

Il mistero di Gioele sempre più oscuro, cosa ha fatto mamma Viviana nel bosco?

Si cercano risposte nelle scarpe della donna e si spera di trovare elementi anche sotto le unghie. Intanto del bambino nessuna traccia CARONIA - Proseguono senza sosta anche nei giorni di Ferragosto l ...

Solo ieri 195 persone sono andate al punto appositamente allestito e libero al Santa Maria del Prato per farsi un tampone, come obbligatorio per legge (erano 221 il giorno di Ferragosto). Nel punto di ...Si cercano risposte nelle scarpe della donna e si spera di trovare elementi anche sotto le unghie. Intanto del bambino nessuna traccia CARONIA - Proseguono senza sosta anche nei giorni di Ferragosto l ...