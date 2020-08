Coronavirus, epidemiologo Lopalco: “Fermare ora i focolai di una seconda ondata, guai ad abbassare la guardia” (Di domenica 16 agosto 2020) Fermare ora i focolai di una seconda ondata dell’epidemia da Coronavirus in Italia. Lo dice l’epidemiologo dell’Universita’ di Pisa Pier Luigi Lopalco, capo della task force anti-Covid in Puglia, in un’intervista all’Huffington Post. ‘guai ad abbassare la guardia affidandosi solo alle proprie percezioni personali sulla malattia – aggiunge – Se le catene di contagio cominceranno a circolare liberamente, a quel punto arriveremo a una crescita esponenziale’. ‘Uno dei problemi nella lotta la Covid e’ l’analfabetismo funzionale, che crea incoscienza sulle malattie infettive in un Paese dove l’educazione scientifica e’ sottoterra. Dobbiamo cercare di capire quali ... Leggi su meteoweb.eu

Le nuove infezioni da Sars-CoV-2 nelle ultime 24 ore in Svizzera sono diminuite ma rimangono a 3 cifre: sono 200, secondo i dati odierni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), le nuove in ...

"Uno dei problemi nella lotta la Covid è l'analfabetismo funzionale, che crea incoscienza sulle malattie infettive in un Paese dove l'educazione scientifica è sottoterra". L'epidemiologo dell'Universi ...

