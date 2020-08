Bimbo di 20 mesi nuore annegato in piscina: tragedia di ferragosto nel tarantino (Di domenica 16 agosto 2020) tragedia di ferragosto nel tarantino. Un bambino di 20 mesi è morto ieri annegando nella piscina di un'abitazione privata a Palagiano. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe sfuggito per pochi istanti alla sorveglianza dei genitori, riuscendo a salire su una scaletta di meno di un metro finendo poi in acqua. Vani i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 giunto sul posto in modo tempestivo ma inutilmente.I carabinieri di Palagiano e della Compagnia di Massafra, vicino centro il cui il bambino viveva, hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto in quella villa di campagna. La versione fornita dai presenti, i genitori del Bimbo e alcuni amici, è al vaglio degli inquirenti. ... Leggi su blogo

