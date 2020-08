Sampdoria, caos rinnovi: tanti blucerchiati in bilico (Di sabato 15 agosto 2020) caos rinnovi in casa Sampdoria: la prossima settimana sarà decisiva per molti calciatori blucerchiati. La situazione La Sampdoria vivrà una settimana intensa per risolvere la delicata questione legata ai rinnovi contrattuali. Molti calciatori blucerchiati andranno in scadenza nel 2021 e potrebbero lasciare Genova nel corso della finestra estiva di calciomercato. Da Gaston Ramirez ad Albin Ekdal, passando per Federico Bonazzoli, Karol Linetty e Vasco Regini. E poi ci sono Maya Yoshida e Andrea Bertolacci, il cui contratto terminerà ufficialmente il 31 agosto prossimo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

