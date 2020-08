Qualifiche GP Spagna 2020, Vettel: “Non siamo abbastanza veloci, soliti problemi” (Di sabato 15 agosto 2020) “Credo che sia andata piuttosto male nel percorso verso la qualifica. Quando ho iniziato a spingere, mi sono imbattuto nei soliti problemi, sono stato sfortunato a rimanere fuori dal Q3. Nel complesso, però, non siamo stati abbastanza veloci, non lo siamo al momento e non abbiamo abbastanza fiducia per estrapolare di più da questa macchina“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Sebastian Vettel, rilasciate al termine delle Qualifiche del Gran Premio di Spagna 2020 e concernenti la sua cattiva prestazione. Le cause del flop di Vettel sono, a parer suo, riconducibili allo scarso rendimento della vettura Ferrari, conseguenza diretta dell’eliminazione del tedesco in Q2. Leggi su sportface

SkySportF1 : Formula 1, GP di Spagna: le qualifiche in diretta live da Barcellona. Libere 3 alle 12 #F1 #Formula1 #SkyMotori… - SkySportF1 : F1, GP Spagna 2020: il commento di @mara_sangiorgio prima delle qualifiche #SkyMotori #Formula1 #F1 #SpanishGP - SkySportF1 : Hamilton e Bottas irraggiungibili (?? #FP3) Ocon a muro per un’incomprensione con Magnussen I risultati ?… - ilgladiatore36 : Il mio commento delle qualifiche dello #SpanishGP #Hamilton #bottas #verstappen #leclerc #F1 - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: Dominio #Mercedes in Spagna ???? #Hamilton in pole davanti a #Bottas, 9° #Leclerc e 11° #Vettel ?? #SpanishGP | #F1 https… -