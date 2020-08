Migranti, Sea Watch torna in mare: «Continuiamo a soccorrere le persone che l’Europa lascerebbe annegare» – Video (Di sabato 15 agosto 2020) «Buon vento, Sea Watch 4»: è l’augurio che sui social sta salutando la partenza, oggi, della nuova nave della ong tedesca. Sea Watch 4 infatti è salpata nel pomeriggio dal porto spagnolo di Burriana ed è ora diretta verso il Mediterraneo centrale, nelle acque internazionali di fronte alla Libia, per attività di ricerca e soccorso di chi parte dalle coste africane. Un flusso che, rilevano Sea Watch e Medici senza frontiere – il cui team medico è a bordo della nave umanitaria a supporto – non si è mai fermato. «Nelle ultime sei settimane più di 3.500 persone hanno cercato di fuggire dalla Libia via mare, nonostante nessuna nave di salvataggio fosse lì per aiutarle», nota la ong tedesca. «Mentre ... Leggi su open.online

Sea_wolf3 : @RepubblicaTv @repubblica Purtroppo questi gesti sono causati dalle pessime condizioni di accoglienza che ofrriamo… - PatrussiCla : RT @GeMa7799: 'Ci servirà un porto in Italia'Sea Watch 4 avverte già Conte La nave dell'ong tedesca ritorna in mare. E visto che Malta 'è r… - PatrussiCla : RT @SfigaCatrame: La nave Ong Sea Watch 4 ritorna in mare 'Ci servirà un porto italiano'. Può andare bene un porto franco esentasse ?? #on… - MariaLu91149151 : RT @SfigaCatrame: La nave Ong Sea Watch 4 ritorna in mare 'Ci servirà un porto italiano'. Può andare bene un porto franco esentasse ?? #on… - smf_dc : RT @GeMa7799: 'Ci servirà un porto in Italia'Sea Watch 4 avverte già Conte La nave dell'ong tedesca ritorna in mare. E visto che Malta 'è r… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Sea Migranti, Sea Watch torna in mare: «Continuiamo a soccorrere le persone che l’Europa lascerebbe annegare» – Video Open "Ci servirà un porto in Italia". La Sea Watch 4 avverte già Conte

Sembra che la Sea Watch 4 sia ormai pronta per lasciare gli ormeggi del porto di Buriana, in Spagna, per iniziare la sua opera di recupero dei migranti nel Mediterraneo. La nave è stata acquistata con ...

Parte nave SeaWatch 4 per prelevare “migranti” da portare in Italia

Per relativa facilità forse il cooperante intende lo speronamento di una motovedetta italiana. Parte nave SeaWatch 4 per prelevare “migranti” da portare in Italia… Leggi ...

Sembra che la Sea Watch 4 sia ormai pronta per lasciare gli ormeggi del porto di Buriana, in Spagna, per iniziare la sua opera di recupero dei migranti nel Mediterraneo. La nave è stata acquistata con ...Per relativa facilità forse il cooperante intende lo speronamento di una motovedetta italiana. Parte nave SeaWatch 4 per prelevare “migranti” da portare in Italia… Leggi ...