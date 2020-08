Iran: 'L'intesa tra Emirati arabi uniti e Israele è un grave errore' (Di sabato 15 agosto 2020) 'Gli Emirati arabi uniti hanno commesso un grave errore', firmando un accordo con Israele. Lo ha detto il presidente Iraniano Hassan Rohani, che ha avvertito Abu Dhabi di 'non aprire la strada alla ... Leggi su tgcom24.mediaset

Da una parte i buoni, dall'altra le "forze occupanti", come sono stati definiti da Silvia - ora Aisha - Romano gli israeliani in un articolo pubblicato a metà agosto sul sito web La Luce. La cooperant ..."Gli Emirati arabi uniti hanno commesso un grave errore", firmando un accordo con Israele. Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, che ha avvertito Abu Dhabi di "non aprire la strada alla pr ...