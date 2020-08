Giro di Lombardia, vittoria del danese Fuglsang (Di sabato 15 agosto 2020) Dopo una gara tormentata dagli incidenti, il Giro di Lombardia, storica classica giunta all'edizione 114, è stata vinta dal danese Jakob Fuglsang. Il ciclista dell’Astana, ha allungato sul San Fermo e battuto Bennet e il compagno Vaslov. Nibali si stacca nel finale e giunge sesto. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Corriere : Giro di Lombardia, terribile caduta per il belga Evenepoel Precipita per venti metri ne... - Corriere : Giro di Lombardia, terribile caduta per il belga Evenepoel Precipita per venti metri nel vuoto in discesa - GrimoldiPaolo : A #FERRAGOSTO IL MINISTRO #LAMORGESE È VENUTA A PRENDERCI IN GIRO, SE #MILANO PER LEI È UNA CITTÀ SICURA NON SERVE… - PDUmorista : L'astro nascente del ciclismo mondiale Remco Evenepoel urta un muretto su un ponticello e fa un volo di 10 metri du… - PierreSarnig : RT @oufeh: One more Giro di Lombardia in the bag ! -