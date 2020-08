Femminicidio a Catania: lei voleva lasciarlo, lui l’ha uccisa dopo l’ultima lite (Di sabato 15 agosto 2020) Ennesimo Femminicidio, questa a volta a Caltagirone, nel catanese. Un uomo che non accettava di essere lasciato, ha ucciso la moglie. Ancora un Femminicidio, ancora un uomo che non accetta di essere lasciato e che preferisce il carcere ad una sconfitta in amore. Una piaga che non si ferma. Solo negli ultimi mesi la tragedia dei gemelli uccisi e l’omicidio suicidio di Torino. Il comune denominatore è sempre lo stesso: la profonda debolezza del ‘maschio’. L’ultimo dramma a Calagirone, nel catanese. Ha aspettato che rientrasse a casa perché voleva riallacciare la relazione con lei. Ma la donna, che aveva avviato le pratiche per la richiesta di separazione, non ne aveva intenzione. E così Giuseppe Randazzo, 50enne ceramista, avrebbe ucciso Caterina ‘Catya’ Di ... Leggi su chenews

