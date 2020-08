Dramma a Durazzano, rinvenuto cadavere di un 57enne in una villa (Di sabato 15 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDurazzano (Bn) – Un 57enne della provincia di Caserta, residente del Comune di Montecervino, è deceduto questa notte a Durazzano in una villa in via Nicola Mazzola. L’uomo, per cause in corso d’accertamento da parte dei Carabinieri della Compagna di Montesarchio, sembra sia annegato in una piscina di una villa privata, dove, a quanto pare, era in corso una festa con la partecipazione di alcuni amici. Infatti l’uomo è stato rinvenuto privo di vita proprio in acqua: per lui è stato inutile l’intervento dei sanitari che non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e il personale del 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

