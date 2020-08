Barcellona, accoglienza da incubo in città: “Fuori, mercenari. Vergogna!” (Di sabato 15 agosto 2020) Una debacle storica per il Barcellona. L’8-2 rimediato nei quarti di Champions contro il Bayern Monaco fa riflettere. Pensano meno i tifosi che hanno preso l’eliminazione di pancia. accoglienza da incubo per i calciatori blaugrana, di rientro da Lisbona. Diversi striscioni polemici affissi fuori dalla Ciudad Deportiva: “Dirigenti e giocatori, la vergogna in 121 anni di storia”, recita uno di questi. In un altro la scritta “Fuori, mercenari“. Striscioni che fanno seguito agli insulti pronunciati dai tifosi presenti sotto l’hotel in cui soggiornavano i blaugrana in Portogallo. Germania e Francia corrono, Italia e Spagna faticano: ma siamo sicuri che la pausa sia stata uno svantaggio? Messi e il Barça presi di mira sui social: i meme più divertenti del web, ... Leggi su calcioweb.eu

