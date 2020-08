Zingaretti: “Non sosterremo la candidatura di Virginia Raggi” (Di venerdì 14 agosto 2020) Zingaretti boccia il Raggi bis: “Sono stati cinque anni drammatici per Roma. Occorre una Capitale forte all’Italia”. ROMA – Zingaretti boccia il Raggi bis. A Orbetello per la campagna elettorale di Eugenio Giani, il segretario del Pd accoglie con soddisfazione l’apertura del M5s a nuove alleanze, ma ribadisce il no ad una nuova candidatura della sindaca di Roma. “Non la sosterremo mai – le parole del governatore del Lazio citate da La Repubblica – sono stati cinque anni drammatici. Occorre indicare una speranza nuova perché l’Italia ha bisogno di una Capitale forte. Io non scenderò in campo, nuovi leader si devono misurare con la città“. Zingaretti al M5s: “E’ un passo avanti” Nella conferenza ... Leggi su newsmondo

