Si scrive M5s, si legge Pd. E Di Maio esulta: “Inizia una nuova era” (Di venerdì 14 agosto 2020) Se qualcuno nutriva ancora dubbi sulla nuova natura di un Movimento Cinque Stelle ormai sempre più subalterno al Partito Democratico, l’ennesima conferma è arrivata dal voto andato in scena a ridosso del Ferragosto su Rousseau, quello che ha visto gli utenti esprimersi sull’ipotesi di una nuova candidatura di Virginia Raggi e sull’alleanza alle prossime elezioni amministrative “con forze politiche tradizionali” (leggi, ovviamente, i dem). Su entrambi i fronti è arrivato il via libera alle strategie che, nei fatti, i grillini stanno portando ormai avanti da mesi, quelli che li hanno visti da passare da forza anti-sistema ad ammaestrati collaboratori della casta. Il tutto accolto, ovviamente, dalle esultanze dei vertici del partito. Il ministro degli Esteri Luigi Di ... Leggi su ilparagone

Rousseau dà il via libera alla ricandidatura di Virginia Raggi e il primo a festeggiare è il marito della sindaca. I due sono in vacanza in Sicilia e per un attimo si scambiano i ruoli. Andrea Severin ...Non tutti concordano con Luigi Di Maio sulla opportunità di stringere alleanze sui territori con altri partiti. Il dibattito è solo all’inizio e in realtà anche al capolinea visto che è già in corso l ...