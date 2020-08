Pazzesco Bayern, umiliato il Barça: 8-2! (Di venerdì 14 agosto 2020) Una sconfitta storica a Lisbona: il Bayern Monaco rifila otto palloni al Barça di Quique Setién e Messi che, increduli assistono alle doppiette dell’ex Coutinho e di Muller. È il quinto gol che Müller ha segnato contro il Barça nella storia della Champions League. Le facce di Messi, Suarez e Vidal erano un chiaro segno di resa; quella del trainer del Barcellona un’autentica disfatta inaspettata. Barcellona-Bayern Monaco: 2-8 (Muller, Alaba og, Perisic, Gnabry, Muller, Suarez, Kimmich, Lewandowski, Coutinho, Coutinho) Foto: Pagina Facebook L'articolo Pazzesco Bayern, umiliato il Barça: 8-2! proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Il solito Lewandowski e Perisic permettono al Bayern di superare il Chelsea, in goal con Abraham, e volare ai quarti di Champions League. Impresa praticamente impossibile, dopo aver perso per 3-0 in c ...

