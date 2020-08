Parigi, vietati raduni di oltre 10 persone (Di venerdì 14 agosto 2020) Parigi, 14 AGO - La prefettura di Parigi ha deciso di vietare i raduni di oltre 10 persone qualora non siano garantite adeguate protezioni o distanziamento. L'obbligo di indossare la mascherina è ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

MediasetTgcom24 : Coronavirus, a Parigi vietati raduni di oltre 10 persone #coronavirus - iconanews : Parigi, vietati raduni di oltre 10 persone - mecca_salvatore : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, a Parigi vietati raduni di oltre 10 persone #coronavirus - BABYM582 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, a Parigi vietati raduni di oltre 10 persone #coronavirus - stepadpv : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, a Parigi vietati raduni di oltre 10 persone #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi vietati

Agenzia ANSA

(ANSA) - PARIGI, 14 AGO - La prefettura di Parigi ha deciso di vietare i raduni di oltre 10 persone qualora non siano garantite adeguate protezioni o distanziamento. L'obbligo di indossare la mascheri ..."Manteniamo le nostre promesse. La Commissione europea ha chiuso il primo accordo per acquistare fino a 400 milioni di dosi del futuro vaccino per il coronavirus". Lo ha scritto su Twitter Ursula von ...