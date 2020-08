MotoGp – I dubbi di Vinales in Austria: “l’anno scorso qui eravamo forti, quest’anno c’è qualche problema” (Di venerdì 14 agosto 2020) Solo un ottavo posto per Maverick Vinales nelle FP2 del Gp dell’Austria, una pista sulla quale l’anno scorso era andato piuttosto forte, mentre quest’anno non sembra trovarsi a suo agio. Ai microfoni di Sky Sport, il pilota della Yamaha ha ammesso: “è qualcosa difficile da capire. L’anno scorso eravamo abbastanza forti, quest’anno no. Dobbiamo ancora come capire come lavorare in pista. Ho provato a fare qualche giro, ma il feeling non era buono. Ho provato a girare di più, provare qualcosa, ma sembra che sia difficile lavorare con queste gomme qui. Dobbiamo capire per fare meglio domani“.L'articolo MotoGp – I dubbi di Vinales in ... Leggi su sportfair

gponedotcom : Andrea Iannone e la spada di Damocle doping: e se accadesse a Marquez?: Dal primo prelievo di novembre 2019 all’app… - FormulaPassion : #MotoGP: #Quartararo non ha dubbi, la #KTM è da titolo - corsedimoto : MOTOGP - Johann #Zarco felice di aver regalato il primo podio #MotoGP al team Avintia. I dubbi l'anno scorso c'eran… - Paquetista : RT @AngyFra89: Questione #Michelin Qualche giorno indietro venni tacciato di essere complottista (parola tanto in voga ultimamente) ed add… - Mat14_05 : RT @AngyFra89: Questione #Michelin Qualche giorno indietro venni tacciato di essere complottista (parola tanto in voga ultimamente) ed add… -