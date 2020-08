Morto il bimbo colpito dal nonno: proiettile fatale, 76enne accusato di omicidio colposo (Di venerdì 14 agosto 2020) E’ deceduto il bimbo colpito da un colpo di pistola sparato accidentalmente dal nonno ieri mattina: il cuore del piccolo ha smesso di battere definitivamente poche decine di minuti fa. La conferma è arrivata dalla Polizia di Stato. Per il nonno l’accusa di lesioni colpose personali gravissime si trasforma in accusai di omicidio colposo. La dinamica della tragedia nonno Giandomenico, 76 anni, aveva nella sua abitazione di via Val Sillaro 3 armi (tutte registrate) che usava per attività ricreativa e caccia. L’uomo stava pulendo una delle tre armi, una pistola Glock calibro 9, quando il nipotino è entrato nella stanza per giocare con lui. Per paura che il piccolo Massimo potesse prendere l’arma e ferirsi, nonno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

