Laus: “L’esperienza di Appendino e dei Cinque Stelle sulla pelle dei torinesi” (Di venerdì 14 agosto 2020) Il senatore del Partito Democratico Mauro Laus commenta le ultime esternazioni della sindaca di Torino Chiara Appendino, che si è detta d’accordo alle alleanze. “ La sindaca Appendino – spiega Laus – come già altri suoi compagni di partito prima di lei, si è accorta che per amministrare la cosa pubblica in posizioni apicali ci vuole una buona dose di esperienza.Sua dichiarazione: “abbiamo fatto esperienza.Tanta, tantissima esperienza” Brava”.“Peccato – continua Laus – che a Torino il M5s si sia fatto la sua “esperienza” sulla pelle della gente e del tessuto economico locale e benché apprezzi la nuova consapevolezza politica conquistata dalla sindaca mi chiedo come intenda ... Leggi su nuovasocieta

