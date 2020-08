Il M5S tradisce se stesso: sì ad alleanze (col Pd) e a più mandati per gli eletti (la Raggi) (Di venerdì 14 agosto 2020) Roma, 14 mag – C’era una volta un movimento anti-casta. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata e ha levigato le cinque stelle a tal punto da trasformarle in partito abbarbicato allo status quo. Talmente tanto che oggi, senza alcuna sorpresa, l’ennesimo voto degli iscritti al M5S sulla piattaforma Rousseau ha dato il via libera alla modifica del cosiddetto mandato zero. Esito prevedibile, con tanto di percentuale bulgara ottenuta dai Sì: 39.235 voti, pari all’80,1%. A fronte dei pochissimi No: 9.740 voti, pari al 19,9%. Il tutto consentirà a Virginia Raggi di ricandidarsi a sindaco di Roma. Verrebbe da chiedersi a cosa servono queste consultazioni, visto che quasi sempre gli iscritti votano esattamente come vorrebbero gli eletti. In questo caso oltretutto l’endorsement alla Raggi ... Leggi su ilprimatonazionale

