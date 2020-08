Francesco Facchinetti, vittima di un ladro, prende 2 pistole “Ti faccio fuori…” (Video) (Di venerdì 14 agosto 2020) Francesco Facchinetti ha vissuto, insieme alla moglie, una delle esperienze peggiori che si possano vivere. Dopo l’aggressione di alcuni giorni fa, un ladro si è intrufolato in casa sua. A raccontarlo è stato lo stesso Facchinetti che ha anche ammesso, in maniera molto naturale, che per difendere la sua famiglia e la sua casa sarebbe stato pronto a tutto. A dimostrarlo vi è il fatto che Francesco Facchinetti, compresa la presenza dell’intruso in casa propria, si è armato con una pistola dandone una anche alla moglie. Un episodio che la coppia ha comunque saputo gestire al meglio e che è stato ripreso per intero dalle telecamere di sorveglianza. Vediamo tutti i dettagli. The Facchinettis, serie TV ad ... Leggi su kontrokultura

