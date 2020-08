Dying Light: Hellraid è finalmente disponibile. Pronti per un folle viaggio all'inferno? (Di venerdì 14 agosto 2020) Nonostante siano passati cinque anni dal lancio Techland continua ad aggiornare il suo Dying Light. L'ultimo DLC per il gioco è Hellraid e gli utenti PC, Xbox One e PS4 possono metterci le mani a partire da ora."Nessuno sa da dove arrivi questo strano cabinato arcade. Un giorno, gli abitanti della Torre l'hanno semplicemente trovato nel seminterrato dopo un misterioso blackout. L'hanno portato al piano di sopra, senza sapere che è il portale verso un altro mondo. Dai una scossa alla tua esperienza con Dying Light grazie a questa nuovissima modalità di gioco basata su Hellraid, un inedito gioco fantasy-slasher in prima persona di Techland", si legge nella descrizione su Steam.In occasione del lancio del DLC è ... Leggi su eurogamer

SMARTCDKEYS_IT : DYING LIGHT - HELLRAID 7.49 € è stato lanciato in vendita Gli abitanti della Torre hanno trovato una strana macchin… - _xxmarsxx_ : RT @pizzakruu: The dying of the light sarà la morte della mia speranza - mcuheartx : la 715 che si chiama “the dying of the light” non promette nulla di buono mark my words qualcuno ci lascia la pelle… - beellarke2199 : RT @pizzakruu: The dying of the light sarà la morte della mia speranza - spacewalker1864 : Ragazzi non so voi ma “the dying of the light” mi sa tanto di morte di Bellamy... vedendo come l’hanno trattato que… -

Ultime Notizie dalla rete : Dying Light Dying Light: Hellraid è finalmente disponibile. Pronti per un folle viaggio all'inferno? Eurogamer.it Dying Light, ecco il trailer di lancio del DLC Hellraid, ora disponibile

Techland ha pubblicato questo pomeriggio il trailer ufficiale di lancio di Hellraid, il nuovo DLC di Dying Light, disponibile da ora su PC e in arrivo domani, 14 agosto, su PS4 e Xbox One. “Nessuno sa ...

Dying Light: Hellraid è finalmente disponibile

Nonostante siano passati cinque anni dal lancio Techland continua ad aggiornare il suo Dying Light. L'ultimo DLC per il gioco è Hellraid e gli utenti PC, Xbox One e PS4 possono metterci le mani a part ...

Techland ha pubblicato questo pomeriggio il trailer ufficiale di lancio di Hellraid, il nuovo DLC di Dying Light, disponibile da ora su PC e in arrivo domani, 14 agosto, su PS4 e Xbox One. “Nessuno sa ...Nonostante siano passati cinque anni dal lancio Techland continua ad aggiornare il suo Dying Light. L'ultimo DLC per il gioco è Hellraid e gli utenti PC, Xbox One e PS4 possono metterci le mani a part ...