D’Urso incinta, l’annuncio a sorpresa sui social (Di venerdì 14 agosto 2020) La foto a fine articolo! Periodo di grande felicità per la famiglia d’Urso: Eleonora, sorella minore di Barbara, è incinta di una bimba. L’annuncio è arrivato su Instagram con una foto che mostra l’attrice 44enne con il pancione in evidenza e la gioia di un sorriso che mostra l’emozione per la dolce attesa. “A quanto pare... scrivere la tesi mi sta facendo uno strano e piacevole effetto. Laureanda panzuta!”, è il messaggio che completa il post, corredato dagli hashtag che svelano il nome della bimba, Sofia, e la gravidanza giunta al sesto mese. Tanti gli auguri giunti alla futura mamma tra cui il like della conduttrice che ancora non ha commentato sui social la bellissima notizia che allieta la sua famiglia. (Continua...) Chi è Eleonora d’Urso, ... Leggi su howtodofor

gossipnewitalia : La sorella di Barbara D’Urso è incinta a 44 anni - Notiziedi_it : Barbara D’Urso diventa zia: la sorella Eleonora è incinta - Novella_2000 : Fiocca rosa in casa D'Urso: l'annuncio - Notiziedi_it : Barbara d’Urso presto zia: la sorella Eleonora è incinta - zazoomblog : Barbara d’Urso presto zia la sorella Eleonora è incinta: l’annuncio - #Barbara #d’Urso #presto #sorella -