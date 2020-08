Droga e armi in scooter: fermati due giovani (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del Commissariato Decumani, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Monteoliveto due giovani a bordo di uno scooter. I poliziotti hanno rinvenuto indosso al conducente un borsello contenente 40 grammi circa di marijuana suddivisa in 30 bustine e un coltello della lunghezza di 14 cm, mentre il passeggero aveva con se una bustina di marijuana del peso di un grammo ed un coltello della lunghezza di 19 cm. Inoltre, presso l’abitazione del conducente, sono state rinvenute altre 9 bustine contenenti marijuana. Quest’ultimo, A.R., 19enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, guida senza patente e porto di armi od oggetti ... Leggi su anteprima24

