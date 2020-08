Coronavirus, salgono ancora i contagi (+574). Tre i morti (Di venerdì 14 agosto 2020) Aumentano ancora i contagi. Si registra oggi in Italia +574. Tre, invece, i decessi, mentre ieri erano stati 6. I tamponi effettuati sono stati 46.723. Per avere un aumento più alto di nuovi positivi bisogna risalire al 24 giugno, quando furono 577.In Veneto (127) e Lombardia (97) gli incrementi più consistenti. Complessivamente sono 252.809 le persone che hanno contratto il Covid. In calo, invece, i morti: sono 3, contro i 6 di ieri. Solo in Valle d’Aosta e Molise non si sono registrati nuovi casi.La Regione Sicilia comunica che dei 36 nuovi positivi, 21 risultano essere immigrati sbarcati sulle coste regionali. La Regione Piemonte comunica che a causa di un guasto tecnico della rete dei sistemi informativi regionali, i nuovi casi positivi di oggi potrebbero essere sottostimati. Leggi su huffingtonpost

Solo in Campania sono 44 i nuovi contagi da coronavirus. Lo ha confermato l'unità di Crisi della Regione Campania in merito all'emergenza covid-19. Dei nuovi positivi (su un totale di 2235 tamponi), 1 ...

