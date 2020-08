Cesare Paladino: il “suocero” di Conte e quella norma nel Decreto Rilancio (Di venerdì 14 agosto 2020) Federico Capurso sulla Stampa oggi ci racconta che la solita “manina” ha inserito tra le 500 pagine del Decreto Rilancio una norma per depenalizzare il mancato versamento delle tasse di soggiorno da parte degli albergatori: Prima si doveva pagare fino al 200% dell’ammanco e si rischiava il carcere. Adesso, almeno la prigione si potrà evitare. E a pensar bene, sembra che il principio, in tempi di emergenza, sia quello di togliere un po’ di peso dalle spalle di chi già fatica a tenere aperto il proprio hotel. Eppure, tra i furbetti condannati per non aver pagato le tasse di soggiorno al proprio Comune spunta anche il suocero del premier: Cesare Paladino, proprietario del lussuoso hotel Plaza in via del Corso. Il padre ... Leggi su nextquotidiano

Federico Capurso sulla Stampa oggi ci racconta che la solita “manina” ha inserito tra le 500 pagine del decreto Rilancio una norma per depenalizzare il mancato versamento delle tasse di soggiorno da p ...

Dall'hotel del suocero di Conte alla Azzolina. Il vizietto del governo per le leggi ad personam

Ad personam. Nel governo Conte norme e leggine talvolta cadono a fagiolo per esponenti dello stesso esecutivo, regalando agli stessi, o a persone a loro vicine, vantaggi che è difficile definire inasp ...

