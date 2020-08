Calciomercato Sampdoria – Idea turca per la difesa: i dettagli (Di venerdì 14 agosto 2020) Calciomercato Sampdoria – Ritorno di fiamma in casa blucerchiata per Majid Hosseini. Il difensore centrale del Trabzonspor era stato vicino all’approdo alla Sampdoria due stagioni fa, quando il club di Ferrero arrivò ad un passo dall’acquisirlo. All’epoca la società turca decise di trattenere il giocatore perché ritenuto importante. Oggi Hosseini potrebbe finalmente arrivare in blucerchiato. Calciomercato Sampdoria – Idea turca per la difesa: i dettagli Il Trabzonspor, infatti, non lo ha più schierato con la regolarità con cui avveniva in passato, e il giocatore vorrebbe una nuova esperienza nella quale recuperare fiducia, e magari fare un salto in avanti ... Leggi su giornal

sportli26181512 : Sampdoria, cassa da 30 milioni prima di operare in entrata: La Sampdoria, prima di poter operare in entrata per qua… - zazoomblog : Calciomercato Torino – Rodriguez arriva – Si prova per Sepe – Linetty la Sampdoria non fa sconti - #Calciomercato… - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #Ranieri non vuole regalare #Ramirez a #Giampaolo - sportli26181512 : Sampdoria, idea Eder? Improbabile, ecco perché: Hanno fatto scalpore le indiscrezioni circolate questa mattina, e r… - Daniele82529070 : Eder vuole tornare in Italia, Sampdoria e Bologna ci pensano -