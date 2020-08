Arzano, finge una rapina per giustificare la perdita di denaro al videopoker: scoperto (Di venerdì 14 agosto 2020) Un 39enne di Arzano, per evitare che la famiglia scoprisse una ingente perdita di denaro al videopoker, ha denunciato una finta rapina, ma è stato scoperto dai carabinieri. Ha speso una discreta somma di denaro per puntarla al videopoker e per evitare che la famiglia lo scoprisse ha denunciato ai carabinieri una finta rapina. Ma … Leggi su 2anews

