“Addio”. Mauro Corona, decisione drastica. E definitiva: non ha intenzione di tornare indietro (Di venerdì 14 agosto 2020) Mauro Corona dice “basta”. Definitivo: l’alpinista, scrittore e scultore di Erto ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Repubblica in cui annuncia il suo addio al programma in onda su Rai2 e condotto da Bianca Berlinguer ‘Cartabianca’ dove è ospite fisso da due anni e, più in generale, al piccolo schermo. “Quella che comincia l’8 settembre sarà la mia ultima stagione in tv. L’istinto mi dice che non posso fare la foglia di fico distesa sul nulla”: così Mauro Corona nell’intervista a Repubblica. Il motivo di questa decisione drastica è dettato dalla consapevolezza di poter fare a meno anche della televisione ma la prossima stagione ci sarà perché “Ho firmato un ... Leggi su caffeinamagazine

