Xiaomi presenta un TV OLED trasparente da oltre 7.000 dollari (Di giovedì 13 agosto 2020) In circolazione ora ci sono moltissimi televisori che forniscono immagini nitide e profonde; ma se il vostro prossimo TV fosse...trasparente? Questo è ciò che promette Xiaomi con il suo prossimo progetto. Mi TV LUX OLED Transparent Edition è un nuovo prodotto annunciato nell'ambito della celebrazione del decimo anniversario di Xiaomi che, secondo le immagini della stampa, permetterà di visualizzare oggetti che fluttuano nello spazio.Questa TV è in grado di essere trasparente in parte grazie al fatto che Xiaomi ha messo tutto l'hardware nella sua base circolare anziché dietro il display. Ma la parte più magica di come ha effettivamente realizzato uno schermo OLED trasparente si riduce all'utilizzo della ... Leggi su eurogamer

