Uomini e Donne, Gemma Galgani alla ricerca della “stella” perfetta (Di giovedì 13 agosto 2020) La storia tra Gemma Galgani dama doc del trono over di Uomini e Donne e Nicola Vivarelli sembra non trovare la via giusta per essere vissuta. Il bel e giovane cavaliere, il cui interesse per l’attempata dama è stato molto spesso messo in discussione, ha dichiarato più volte d’aver provato in queste settimane a contattare Gemma ma non ha ricevuto nessun risposta. Dall’altra parte Gemma Galgani ha preferito il silenzio anche social su tutta questa storia e ha evitato di dare credito e visibilità al cavaliere che evidentemente ha provato a sfruttare la sua popolarità per ottenere qualche copertina o articolo in più. Nicola si è sempre dichiarato sincero e Gemma inizialmente ha creduto nelle sue ... Leggi su quotidianpost

