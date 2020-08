Tommaso Paradiso, annunciata la data del suo tour al palaflorio di Bari (Di giovedì 13 agosto 2020) Tommaso Paradiso, ha annunciato la sua nuova data del suo tour che sarà al palaflorio di Bari il giorno 5 maggio 2021. Leggi l’articolo per vedere di che si tratta. Dopo l’annuncio delle date riprogrammate del “Sulle Nuvole tour” di Tommaso Paradiso, che a causa del protrarsi dello stato di emergenza da Covid-19 è stato posticipato alla primavera del 2021. Proprio per questo è resa nota oggi la data dello show di Bari. Il concerto si terrà, al palaflorio così come annunciato originariamente. Però questa volta sarà il 5 maggio 2021. I biglietti già acquistati rimangono ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

