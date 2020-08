“The Crown”, anche Jonathan Pryce nel cast: sarà il principe Filippo (Di giovedì 13 agosto 2020) Jonathan Pryce entra a far parte del cast di “The Crown”, l’attore britannico – che ha ottenuto una nomination all’Oscar con “I due Papi” – interpreterà Filippo, marito di Elisabetta II, nelle ultime due stagioni della celebre serie Netflix. “The Crown”, la celebre serie Netflix che racconta l’evoluzione della monarchia inglese con particolare attenzione alla … L'articolo “The Crown”, anche Jonathan Pryce nel cast: sarà il principe Filippo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

