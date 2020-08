Tennis – Novak Djokovic scioglie gli ultimi dubbi: sarà presente agli US Open e a Cincinnati (Di giovedì 13 agosto 2020) Dopo diverse settimane di attesa, Novak Djokovic ha preso una decisione: il campione serbo giocherà a Cincinnati e agli US Open, tornei in programma dal 22 agosto al 30 agosto e dal 31 agosto al 13 settembre. Il Tennista serbo, a differenza di alcuni colleghi anche illustri come Nadal, ha deciso di prendere parte ai due tornei americani nonostante la forte emergenza Covid-19 negli USA dichiarando: “sono onorato di confermare che parteciperò al torneo di Cincinnati e agli Us Open. Non è stata una decisione facile da prendere ma la prospettiva di riprendere a giocare mi eccita davvero”.L'articolo Tennis – Novak Djokovic ... Leggi su sportfair

