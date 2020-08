Lo shampoo di Trump: «Per capelli perfetti serve più acqua», il governo aumenta la pressione dei rubinetti (Di giovedì 13 agosto 2020) Make hair great again: sembra uno scherzo ma non lo è. Lo shampoo del presidente degli Stati Uniti non è efficace – a suo dire – con l’attuale pressione dei rubinetti consentita negli Usa. A una sua frase corrisponde la disposizione da parte dell’esecutivo di nuovi standard nazionali perché il flusso dell’acqua che esce dai soffioni sia più abbondante. La lamentela di Trump era arrivata nel corso di un evento pubblico giovedì scorso durante il quale il presidente degli Stati Uniti aveva fatto notare che «bisogna sciacquarsi 10 o 15 volte invece di una sola». LEGGI ANCHE >>> Pressing di Trump per riaprire le scuole: “Via i fondi a chi resta chiuso” ... Leggi su giornalettismo

