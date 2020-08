Joe Biden: “Ogni americano dovrebbe indossare la mascherina. Governatori, rendetela obbligatoria” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Ogni americano dovrebbe indossare una mascherina“. L’appello è stato lanciato da Joe Biden, candidato democratico alla Casa Bianca, che propone l’obbligo nazionale “per i prossimi tre mesi come minimo”. Il suo rivale, il presidente in carica Donald Trump, ha fatto molte resistenze sull’uso dei dispositivi di protezione e si è fatto fotografare con naso e bocca coperti solo di recente. Negli Stati Uniti la mascherina è diventata una questione politica su cui il dibattito è molto acceso, nonostante il Paese sia primo al mondo per numero di contagi. Dopo un briefing sulla pandemia con un gruppo di esperti, Joe Biden ha lanciato la sua proposta, sostenendo che tale misura potrebbe salvare 40mila vite in ... Leggi su ilfattoquotidiano

Tg3web : La senatrice Kamala Harris è la prima donna nera candidata a vicepresidente degli Stati Uniti. L’ha scelta il candi… - HuffPostItalia : 'Se vinco chiamerò subito amici Nato e gli dirò, siamo tornati'. Joe Biden promette - scottecs : Quindi ora dobbiamo sperare che Joe Biden vinca e che abbia un infarto dieci minuti dopo? - doremind : @fattoquotidiano Joe Biden è un razzista, violentatore, affetto da demenza senile, che non riesce a riempire una pa… - marcosd81179157 : RT @fattoquotidiano: Joe Biden: “Ogni americano dovrebbe indossare la mascherina. Governatori, rendetela obbligatoria” -