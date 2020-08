'Il Circo che c'era una volta' a Casargo (Di giovedì 13 agosto 2020) Spettacolo circense in Valsassina. Dopo le esibizioni a Cassina, Margno e Introbio, il tour prosegue. Il Circo che c'era una volta si esibirà infatti a Casargo. L'appuntamento è per il 14 e 15 agosto ... Leggi su leccotoday

riccardoena66 : @LaNotiziaTweet @LegaSalvini @AnnalisaChirico ah, ah, ah, ah, vuole fare la Ferragni della situazione e non vale ne… - Susi_el_h : RT @federica_farano: Buongiorno gente, sono la proprietaria del circo a cui appartiene @Droghiere , devo aver lasciato la gabbia chiusa mal… - StefanoGrado : @FrancescaCose @CarloCalenda Concordiamo entrambi sul circo mediatico-giudiziario: uno scambio di favori tra giorna… - xxhazzasmilexx : @Droghiere Amo ti prego vai che la musichetta del circo reclama la tua presenza - Psycho03648996 : @Droghiere Detto da uno che ha fissato in alto la parola 'tua mamma è p*tt4n4'. Top in quale circo sei che ti vado a trovare? ???????? -