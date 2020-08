Fedez si arrabbia con Chiara: “Mi ha rotto la minc**a” (Di giovedì 13 agosto 2020) Il cantante prima canta su TikTok la canzoncina che accompagna spesso i loro video, poi sbotta contro la mogliettina che sta facendo una “sfilata” vicino alla tavola imbandita e l’apostrofa duramente Sempre durante le vacanze in Sardegna i Ferragnez tengono informati i loro fan di tutto ciò che combinano in queste giornate d’estate. Foto, video, gag, siparietti anche con il piccolo Leone. Documentati anche i tanti fan cheArticolo completo: Fedez si arrabbia con Chiara: “Mi ha rotto la minc**a” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Momenti con Fedez e Leone, scatti e video delle vacanze, promozione della sua linea di moda e molto altro, sul suo profilo. Chiara Ferragni fa impazzire i fan Chiara Ferragni, che si è arrabbiata con ...I Ferragnez sono in vacanza in Sardegna e il piccolo Leone ha detto di nuovo la parolaccia. Chiara Ferragni lo ha subito sgridato, perché è davvero molto piccolo per imparare certe parole. Chiara Ferr ...