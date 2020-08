Dybala diviso tra rinnovo e mercato: i tifosi si schierano con la Joya (Di giovedì 13 agosto 2020) Dybala tra rinnovo e sirene di mercato: cosa c’è nel futuro dell’attaccante della Juve. Le ultime notizie in casa bianconera L’indiscrezione riportata ieri da La Gazzetta dello Sport era di quelle sorprendenti: di fronte ad un’offerta congrua, Paulo Dybala non è incedibile. E l’edizione odierna de La Rosea ha pubblicato i risultati di un sondaggio, nel quale veniva chiesto ai tifosi di esprimersi sul futuro della Joya. «Dybala deve restare» il messaggio chiaro e diretto del popolo bianconero. Secondo quanto riferito da Tuttosport, invece, se l’argentino non dovesse legarsi alla Juve per sempre, le variabili Manchester City e Real ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Dybala diviso Dybala MVP, Bergomi non ci sta: “Faceva panchina…” TuttoJuve24.it Dybala diviso tra rinnovo e mercato: i tifosi si schierano con la Joya

Dybala tra rinnovo e sirene di mercato: cosa c’è nel futuro dell’attaccante della Juve. Le ultime notizie in casa bianconera L’indiscrezione riportata ieri da La Gazzetta dello Sport era di quelle sor ...

La calda estate di Dybala. Futuro simbolo della Juventus o ipotesi cessione

"Dybala non si tocca". Se venisse indetto un referendum tra i tifosi non ci sarebbero dubbi: il matrimonio tra l'argentino e la Juventus deve proseguire. Sui social il popolo bianconero ha espresso co ...

Dybala tra rinnovo e sirene di mercato: cosa c’è nel futuro dell’attaccante della Juve. Le ultime notizie in casa bianconera L’indiscrezione riportata ieri da La Gazzetta dello Sport era di quelle sor ..."Dybala non si tocca". Se venisse indetto un referendum tra i tifosi non ci sarebbero dubbi: il matrimonio tra l'argentino e la Juventus deve proseguire. Sui social il popolo bianconero ha espresso co ...